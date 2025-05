Stroomi rannahoone valmib sügiseks

Abilinnapea Viljar Jaamu sõnul aitab uus rannahoone muuta Stroomi rannapargi avaliku ruumi terviklikumaks ja kasutajasõbralikumaks. «Uus rannahoone annab Stroomi rannale värske näo ning kauaoodatud teenused, mis muudavad ranna peredele ja kõigile külastajatele veelgi mugavamaks ja meeldivamaks ajaveetmiskohaks. Arhitektuurne lahendus avab külastajatele merevaate ning loob loogilise ruumilise jaotuse rannapromenaadil. Eriti oluline on, et hoone on aastaringselt kasutatav ja vajadusel teisaldatav, mis annab linnale paindlikkuse tulevikulahenduste kavandamisel. Rõõmustav on ka see, et projekt vastab kohalike ootustele nii funktsionaalsuse kui ka keskkonnasäästlikkuse osas,» ütles Jaamu.