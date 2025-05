Joller: ühendhaigla loomine ei mahu selle valitsuse aja piiresse

Jolleri sõnul ei ole praegu riigil võimalik võtta kohustusi tulevaste taristuinvesteeringute kohta. «Taristuvajaduste põhjalik hindamine ning investeeringuplaanide koostamine saab toimuda alles siis, kui ühendhaigla on loodud ning uus ühendhaigla juhtkond on suutnud kujundada toimiva organisatsiooni. Tegemist on põhjaliku ja ajamahuka protsessiga, mille lõpuleviimine tõenäoliselt ei mahu praeguse valitsuse ametiaja raamidesse,» vastas Joller kirjas Tallinna abilinnapeale Karl Sander Kasele.