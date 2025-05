Kiirabiga EMOsse jõudnud eakas saadeti kuue tunni pärast analüüse tegemata koju tagasi

Meediavaldkonnas tegutsev Anna-Maria Uulma kirjeldas sotsiaalmeedias juhtumit, kus tal tuli pöörduda PERHi EMOsse, et saada arstiabi oma 86-aastasele vanaemale. «Üks hetk istud tema juures ja märkad ta kätel midagi, mida varem pole näinud ja saad temalt vastuse, et mis ta ikka oleks teada andnud. Selge. Võtsin telefoni ning kutsusin kiirabi,» ütles Uulma.

Tema sõnul selgus peagi, et vanaemale, kes arstile minna ei taha, tuleb siiski teha täiendavad analüüsid ja uuringud. «Saime kuidagi vanaema nõusse – kiitus siin kiirabiarstile, kelle soe käitumine ilmselt asjale kaasa aitas. Hoiatati küll, et ilmselt ei võeta teda kohe sisse, aga läheb järjekorda. Oma peas mõtled ju, et PERH – keda muud sellises olukorras usaldad, kui mitte haiglat, kas pole?» lausus ta.