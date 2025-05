Kliimaministeeriumi 47 000-eurone reklaamikampaania nörritab inimesi

Millist sõnumit soovis kliimaministeerium selle tekstiga edasi anda: «Kampaania mõte on näidata, et taastuvenergia ei pruugi tegelikult inimeste igapäevaelu märgatavalt mõjutada nii nagu vahel arvatakse,» vastas ministeeriumi kommunikatsioonijuht Kadri Peetersoo. «Selle konkreetse tsitaadi on päriselt öelnud üks inimene, kelle kodu asub tuulepargi kõrval. Tahtsime anda hääle päris inimestele, kelle kogemus lükkab ümber mõned levinud müüdid. Plakat on taotluslikult pilku püüdev, sest teema on oluline: taastuvenergia on osa meie elust – et tagada Eesti inimestele kodumaine energiatootmine ja energiajulgeolek ning tuua meie energiakulusid alla –, kuid seejuures ei tähenda taastuvenergia areng suurt argielu muutust inimeste jaoks, kes sellega vahetult kokku puutuvad.»