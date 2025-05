Kadrioru kraaniveest leiti ohtlikku metalli

Liepkalns lausus, et lisaks on ametile teadaolevalt pliitorusid leitud mõnelt Pelguranna ja Kopli piirkonna kinnistult, kus torud on asunud vanema eramaja territooriumil või hoonesse siseneva trassi osana. «Need mõned olukorrad ongi selgunud siis, kui elanik ise kahtlustas pliitoru olemasolu või lasi vett analüüsida, sest huvitus koduse torustiku veekvaliteedist. Peale torustiku vahetust paranesid olukorrad märgatavalt ning pliisisaldus langes alla piirmäära,» ütles ta.

Varasematest uuringutest on selgunud, erilisemat tähelepanu võiks suunata nendele kinnistutele, mille hooned on ehitatud enne 1950. aastat ja kus ei ole tehtud ulatuslikku joogiveesüsteemi rekonstrueerimist või kus on kahtlus, et hoonete sees või kinnistul on säilinud vana pliitoru jupp.