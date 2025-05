Karmen Joller hooldereformi muutustest: lõpliku otsuse teeb loomulikult rahvas ehk riigikogu

Muudatuse sisuks ei ole abi vähendamine, vaid bürokraatia vähendamine, mille üle on omavalitsused aastaid põhjendatult kurtnud ja millele on tähelepanu juhtinud ka riigikontroll. «Hooldereform jätkub, aga seejuures bürokraatia väheneb. Muudatust välja töötades kaasame kindlasti kõiki osapooli. Lõpliku otsuse teeb loomulikult rahvas ehk riigikogu,» lausus Joller.

Hooldereformi käigus on inimeste omaosalus hooldekodu teenuse eest juba palju vähenenud: kui 2022. aastal maksid inimesed ise keskmiselt 81 protsenti teenuse kulust, siis 2024. aastaks oli see langenud 51 protsendile. Lisaks on suurenenud teenuse kättesaadavus ja loodud eeldused teenuse kvaliteedi tõusuks: 2024. aastal lisandus 687 uut teenuse saajat ja 768 uut teenusekohta, hoolduspersonali on 11 protsenti rohkem ja nende palgakasv on olnud võrreldes Eesti keskmisega kõrgem.