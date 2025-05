Süüdistuse uued detailid said avalikuks, kuna kohtunik Katrin Mikenberg lubas protsessi osapooltel kasutada kohtuvaidluste käigus infot, mida räägiti kohtuprotsessil kinnistel istungitel. Kui varem oli kohus seadnud kinnistel istungitel arutlusel olnud infole saladuse hoidmise kohustuse tähtaja kohtuotsuse kuulutamiseni, siis seadis kohtunik uueks tähtajaks kohtuliku uurimise lõpu. See tähendas, et neljapäeval ja reedel toimunud kohtuvaidluste ajal tohtisid osapooled refereerida kinnistel istungitel kasutatud tõendeid.