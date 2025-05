«Pyongyangi välisministeerium on välja andnud memorandumi, et teavitada rahvusvahelist üldsust, et USA uue raketikaitsesüsteemi loomine on väga ohtlik ähvardav algatus, mille eesmärk on ohustada tuumarelvastatud riikide strateegilist julgeolekut,» teatas riiklik uudisteagentuur KCNA.