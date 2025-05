Rootsi panustab üle 500 miljoni USA dollari Ukraina kaitsevõimesse

Möödunud nädalal andis Rootsi valitsus relvajõududele korralduse suunata annetusi erinevatesse mitmepoolsetesse fondidesse ja algatustesse, mille eesmärk on tugevdada Ukraina kaitsevõimet. Need annetused on osa Rootsi 19. toetuspaketist Ukrainale, mis kuulutati algselt välja 31. märtsil ja mille Rootsi parlament kiitis heaks 29. aprillil.