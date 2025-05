Karmen Joller: eraraha ei tohi ohtu seada tervishoiusüsteemi solidaarsust

Sotsiaalminister Karmen Joller (RE) ütles Postimehele, et tervishoius olevaid võimalusi tuleb kasutada otstarbekalt ja kvaliteetselt, sest vaid sel juhul saavad inimesed õigel ajal just neile vajalikku abi. Eraraha tuleb aga kaasata nii, et see ei sea ohtu solidaarset tervishoidu.