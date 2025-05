«Tallinna linn võtab kuulda õpetajate häält ja teeb järjepidevalt tööd haridustöötajate töötasu suurendamiseks ning koormuse vähendamiseks, kuid tasakaaluni töötasu ja koormuse vahel on minna veel pikk tee. On rõõm tõdeda, et Tallinn võtab lõpuks koolipidajana vastutust ning panustab enda rahakotist õpetajate töötingimuste parendamiseks. See peaks leevendama mõnevõrra õpetajate puudust eestikeelsele haridusele ülemineku kontekstis,» rõhutas Jašin.