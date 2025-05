Kahe nädala eest numbrituvastuskaamerate kasutamise peatanud Taro sõnul saab kaamerad uuesti kasutusele võtta pärast seda, kui riigikogu on vajalikud seadusemuudatused vastu võtnud.

Taro märkis, et politsei usaldusväärsus on kõrge, mis tähendab, et nad tegutsevadki eesmärgipäraselt, nagu näitas teenistuslik juurdlus.