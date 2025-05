Suured kortermajad saavad linnalt varjumiskohtade rajamiseks toetust

Eramute ja väiksemate kortermajade elanikud vaadaku esialgu ise, kuidas hakkama saavad. «Ühtepidi, ideaalses maailmas oleks varjumiskoht igas korterelamus ja ka igas individuaalelamus olemas. Me teame tänast seisu, mis on üsna puudulik ja me alustame sealt, kus esimesed liigutused on kõige tulemuslikumad,» ütles Tallinna korrakaitse valdkonda juhtiv abilinnapea Kaarel Oja (SDE).

Ta lisas, et Tallinnas on umbes 8800 korterelamut, millest üle 1200 ruutmeetri suuruseid on umbes 3100 ning nendes on kokku 175 000 korterit, milles elab umbes 340 000 tallinlast. «See on umbes 75 protsenti Tallinna elanikest. Täna on kriisiks valmisolek umbes kolmel protsendil elamutest. Kui meil õnnestub sel aastal saavutada varjumispaiga kohandamine 200 korterelamus, siis aasta lõpuks on see kolmekordistunud, ehk ligi kümnel protsendil Tallinna korterelamutest,» lausus Oja.