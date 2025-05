EHLi esimees Reemo Voltri tunnistas, et kohtumisele tuldi ootusega, et osa võtavad ka koolipidajad, kuid seda ei juhtunud. «Selline seis on kestnud kogu minu ametiaja. Olen ikka lootnud, et kohalike omavalitsuse liidud tulevad laua taha, aga nad on aastaid öelnud, et ei tule, sest ei saa volitusi,» lausus ta. «Minu jaoks on müstiline, kuidas pole võimalik läbirääkimisteks volitusi saada – sa ju ei tea, milliste ettepanekutega vastaspool tuleb.»