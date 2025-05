Valitsus on puidutööstusele antud hiigellubadusega plindris

Advokaadibüroo Sorainen ja sihtasutuse Keskkonnaõiguse Keskus hinnangul võib valitsuse plaan sõita karile ennekõike seepärast, et Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktide järgi kaitse all olevat metsa ei tohi niisama lõdva randmega kaitse alt välja arvata. Aga just selline vastuoluline kohustus tekiks, kui raiuda seadusse majandusmetsa osakaalu nõue.