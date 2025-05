Sotsiaalminister ja endine perearst nentis, et umbes kümme aastat tagasi olid arstide poole pöördumise põhjused hoopis teistsugused. «Inimesed ootavad, et arstiabi on kiiresti juurdepääsetav ja lähedal. Reaalsuses ei vaja inimene alati arsti ega eriarsti. Vahel ei vajata üldse meditsiinilist lähenemist,» sõnas Joller kolmapäeval koalitsioonileppest enda valdkondi tutvustades, lisades, et inimesed ootavad näiteks, et just arst oleks see, kes ütleks, et on vaja trenni minna, aga seda teab inimene ise ka.