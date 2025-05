Palgatõus tõmbas pidurit: kasv koroonajärgse aja kõige kesisem

Statistikaameti analüütik Sigrid Saagpakk ütles, et keskmine palk on kõrgeim Tallinnas (2384 eurot) ning Harju (2263 eurot) ja Tartu (2023 eurot) maakonnas. Palgad kasvasid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga enim Tartu (7,2%) ja Ida-Viru (6,9%) maakonnas. Kõige väiksem palgakasv oli Harju maakonnas, v.a Tallinnas – 4,8%.

Eesti Panga ökonomisti Orsolya Soosaare sõnul oli esimeses kvartali aeglustunud palgakasv ootuspärane, sest majanduskeskkond on küll paranenud, kuid endiselt nõrk ning tööturul on rohkem vaba tööjõudu. Palgakasvu pidurdumist võis tema sõnul näha nii avalikus kui ka erasektoris. Statistikaameti tööjõu-uuringu küsitlusandmete põhjal kasvas töötus esimeses kvartalis järsult, näitajaks 8,6%. Töötuse suurenemine esimeses kvartalis oli ökonomisti sõnul mõnevõrra ootamatu, kuna see ületas isegi koroonapandeemiaaegset taset. «Viimati oli töötus sedavõrd suur 2013. aastal, kui Eesti tööturg veel taastus suurest finantskriisist. Suurema töötuse põhjuseks oli hõive kahanemine,» lausus ta.