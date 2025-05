Koalitsioonileppes on seatud eesmärgiks arendada välja spordiõppe valikmoodulid vähemalt ühes riigikoolis igas Eesti piirkonnas: Põhja-Eestis, Lõuna-Eestis, Ida-Eestis ja Lääne-Eestis. Samuti on seal kirjas, et oluliseks peetakse võimaluste loomist noorte sportlaste topeltkarjääri arendamiseks.