Kriisideks valmistumine ja nende lahendamine muudetakse lihtsamaks

Riigisekretär Keit Kasemets märkis pressiteates, et seni on olnud kriisideks valmistumise põhimõtted keerulised ja eri seadustes laiali.

«Uus seadus tähendab, et Eesti on tulevikus paremini valmis igasugusteks ootamatusteks, olgu see suur torm, ulatuslik elektrikatkestus või sõjaline oht ja abi jõuab kiiremini õigesse kohta,» ütles Kasemets.