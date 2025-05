Ivi Eenmaa (RE) tahtis Ossinovskilt teada, miks ei ole edenenud eakate teenusmaja loomine. «Teie poole on pöördutud vähemalt kolm korda sooviga võtta see teema arutusele. Aga seda ei juhtunud ja selle asemel me saime abilinnapea Karl Sander Kaselt (Isamaa – toim) kirjaliku vastuse, milles oli põlastav ja eitav suhtumine meie ettepanekusse,» ütles Eenmaa infotunnis.