«Meie peamine eesmärk on nende aastate jooksul saada õpetaja alampalk võrdseks teiste kõrgharidusega spetsialistide keskmise töötasuga,» ütles Voltri. «Madal sissetulek on täna peamine põhjus, miks kvalifitseeritud õpetajad ametist lahkuvad. Nad ei tunne, et ühiskond nende panust väärtustaks. See seab tõsiselt ohtu meie hariduskvaliteedi.»