Rahvastik vananeb ja sündimus langeb iga aastaga nii Eestis kui ka kõigis Põhjamaades. Näiteks Soomes sündis 2023. aastal 43 000 last, pensionile jäi aga 70 000 inimest, ütles Soome tööministeeriumi esindaja Elina Pylkkänen.

Eesti on tööhõive näitajatega Euroopa tipus, seda ka 55-74aastaste arvestuses. Seevastu soomlased jäävad hea meelega pensionile, mõtlemata enam töötegemise peale. Numbrite eest võime ju kiita saada, aga pole mingi saladus, et just meie väike pension sunnib paljusid eestlasi pensionieas töötama.