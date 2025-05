3. juuni öösel enne Imagine Dragonsi kontserti võib näha lauluväljaku kohal taevas tulesid, sest programmeeritakse valgust ja LED ekraane. Hommikul ja päeval on kosta lauluväljakult heli, sest testitakse kõlareid. Šõu ajal on oodata eriefektina laval ka pürotehnika pauke, mis on osa kontserdist. Samuti näeb taevas valgust ning on kuulda valjemat heli.