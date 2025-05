Tahad head pikka leiba? Siis vali inseneeria

Need olid suuresti perekondlikud jutud, mis suunasid sel kevadel Tallinna 21. kooli lõpetavat Ats Mattias Tamme vaatama sinna, kuhu humanitaarklassi abituriendid, nagu tema, esimese hooga tavaliselt ei vaata.

Ta oli kodus kuulnud vanemaid ja samuti teisi suguvõsa liikmeid, kellest paljud tegutsevad insenerialadel, rääkimas, kuidas nende valitud erialaga inimesi on alati vaja. Kuigi kooliõpingute jooksul oli Tamm palju kokku puutunud nn pehmete valdkondadega, on ta langetanud otsuse: tema kandideerib Tallinna Tehnikaülikoolis tootearenduse ja robootika erialale.

Tegemist on praktilise alaga, kus saab ennast arendada, põhjendab Tamm, kuid mis tema sõnul veelgi määravam – see eriala tagab kindla töökoha tulevikus.

Tark valik, võib selle kohta öelda, sest milliseid prognoose ka ei vaata, tehnoloogia- ja insenerialad on ühed perspektiivikamad. See tähendab, et ole näiteks mehhatroonik või energeetik, materjalitehnoloog või tootmiskorraldaja, leiad oma teadmistele ja oskustele rakenduse ka kümne või mitmekümne aasta järel ning võid vastutasuks küsida palka, mille eest saad peale töörõõmu tunda ka elurõõmu.