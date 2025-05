Hea elu teejuht Armastuse küsimus

Ajaleht The New York Times avaldas sel nädalal põhjaliku reportaaži Mandy Catroni (44) ja Mark Bondyra (49) pulmadest. Mis tegi paarikese, kes on koos elanud juba kümmekond aastat ja kasvatab kaksikuid, armastusloo nii eriliseks, et rubriigis «Moodne armastus» neile nii palju tähelepanu pöörati?