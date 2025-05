Nädala kodu Ammuse unistuse täitumine

Mereäärne maakodu asub Arro lapsepõlve mängumaal ja selle nimeks sobiks ka Sepamaa 2. Paadikuuri või rannamaja meenutav ehitis sobitub suurepäraselt maastikku. «Näitasin arhitekt Tiit Sillale inspiratsiooniks üht Rootsi kataloogimaja, mis väljast paistis väga lihtne. Ütlesin talle, et tahan kindlasti kööki katuseaknaid, et oleks ühtaegu valge ja helge ning mõnus süüa teha. Nüüd ongi siin igal sammul arvestatud päikese ringkäiku,» selgitab Arro.

Marko Erlach tunnustab samuti arhitektiga sujunud koostööd ja lisab, et L-kujulise põhiplaaniga maja on läbinisti puithoone. Kui hoone laudis on kuusepuust, siis siseõueterrass lehisest. Lõunapäikesele avatud terrassi ümbritsevad kivid tulid ehituse ajal maa seest välja ja pererahvas otsustas neid nutikalt ära kasutada terrassi lillepeenarde piirdena. Kalasabamustriga kiviparketist aiateed on laotud Aseri tellistest.