REPORTAAŽ Lastekodu tänava lõputud ehitustööd teevad meele tusaseks nii elanikel kui ettevõtjatel

Plakat Liivalaia ja Lastekodu tänava lõikumiskohas on suur ja sinine nagu taevas. «Tallinn ehitab,» hüüatab stend energiliselt. «Lastekodu tn ja Masina tn (Lastekodu tn - Tartu mnt) rekonstrueerimine. Ehitusluba 2412271/01888.» Ent kui võtta ühel argipäeva pärastlõunal ette jalutuskäik Stockmanni juurest bussijaama ja Sossimäe poole, vajub ettekujutus toimekast ja sihipärasest töömurdmisest lössi nagu Iiahi õhupall. Jah, näha on ohtralt killustikku, liiva, seisvat tehnikat ning jalakäijate liikumist reguleerivaid metallpiirdeid - nii palju, nagu oleks nende soetamist soodustatud eurotoetustega -, kuid rassivaid töökarusid võib veidi enam kui kilomeetri peale kokku lugeda kahe käe sõrmedel. Äkki on ehitajatel kodukontori-päev? Miks mitte, kõik on võimalik.