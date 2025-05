KESKPÄEVATUND Väljasuremise hirm on saatnud eestlasi pidevalt

Eestlastele ei lähe korda niivõrd Aafrika hädad ja tulevik, kui just meie rahvuse väljavaated ning tulevik, nentis Altosaar. «Eestlaste mure on ju ikka see, et meid on vähe,» lisas ta ja meenutas kas või ajalehes Perno Postimees 19. sajandi keskel ilmunud kirjutisi. «Väljasuremise hirm on meid saatnud kogu aeg.»