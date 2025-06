Tallinna ühistransport läheb üle suvisele töökorraldusele

Abilinnapea Kristjan Järvan selgitas, lisaks tavapärasele hooajalisele sõiduplaani muudatusele on tänavu suvel veel mitmeid täiendusi. «Kõige ulatuslikumad muudatused puudutavad kolme Lasnamäe bussiliini, mille marsruute korrigeerime linnaosa palvel. Samuti täpsustame mitme peatuse nimetusi, et need vastaksid paremini tegelikule asukohale ja oleksid reisijatele arusaadavamad. See aitab parandada ühistranspordi kasutajamugavust ja teenuse selgust igapäevastes liikumistes,» ütles Järvan.