I vaatus

Maikuu lõpp, reede hommik. Toompea pärnad ja kastanid on rohelised ja rahulolevad. Riigikogu hoone ees sagib hulk turiste, elu käib. Komandandi majja Savisaare mälestuseks tema pere ja taasvabanemise valitsuse liikmete korraldatud konverentsile sisenemiseks tuleb vajutada ukse juures nuppu number kaks. Ei mingeid külalisi kohale sõidutavaid musti läikivaid autosid nagu Lennart Meri konverentsi ajal. Aga juba ukselt on tunda kohvilõhna ning kuulda jutuvada. Konverents pealkirjaga «Globaalsed muutused ja tulevikustsenaariumid: 1987–1992 ja 35 aastat hiljem» on toonud kokku Savisaare valitsuse liikmeid, endisi ja praegusi keskerakondlasi, riigiteadlasi ning veel mõne inimese, kes Eesti riigis kõrgetel kohtadel töötanud ja kodumaa käekäigu pärast vähemalt kirjasõnaski südant valutavad.