«Hetkel ma ei usu, et on midagi muud teha, kui et Lääs, Ühendriigid ja Euroopa koos sarnaselt mõtlevate riikidega suurendaksid survet Venemaale, et toetada Ukraina armeed Venemaa jätkuvate rünnakute tõrjumisel,» rääkis Orpo.