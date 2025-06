Konkreetseks tüliõunaks on täna Reformierakonna tehtud muudatusettepanekud Tallinna lisaeelarvesse. Reformierakond nimelt soovib lasteaia kohatasude kaotamist ja sedasama tahab ka Keskerakond. Vastavasisulised muudatusettepanekud on mõlema poolt ka tehtud. Seda sünkroonsust on märganud ülejäänud Tallinna koalitsiooniliikmed: sotsid, Isamaa ja Eesti 200. Enamgi veel, täna ehk esmaspäeva hommikul tegid nii Reformierakond kui Keskerakond sellel teemal mõlemad ka pressiteate.

Sotside jaoks pole tegu ilmavaatelise küsimusega. Lasteaia kohatasude kaotamine võiks ka neile olla meeltmööda. Kuid lisaeelarve, mille linnavalitsus koostas ja mis on läbinud ka volikogus esimese lugemise, on loomult pigem tehniline dokument. Korrigeerib siin-seal rahade liikumist. Mingi ehitus läks kusagil odavamaks ja mingi asi kallimaks, enamasti selliseid asju lisaeelarve täpsustab. Lasteaia kohatasude kaotamine on aga poliitiline otsus uue suure püsikulu võtmiseks ja selleks peab olema koalitsiooni kokkulepe. Sotsid ja Isamaa ütlevad, et Reformierakond on oma koalitsioonivälise isetegevusega rikkunud kokkulepet.