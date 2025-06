President Karis NATO kohtumisel: Euroopa peab võtma suurema vastutuse

President Alar Karis rõhutas Vilniuses NATO idatiiva riikide (B9) ja Põhjamaade liidritega eelseisvat Haagi tippkohtumist arutades, et kogu alliansi kaitsevõime tugevdamine on möödapääsmatu. «Euroopa peab võtma suurema vastutuse oma kaitse eest, kuid Ameerika Ühendriikide vankumatu pühendumus NATO-le ja 5. artiklile on võrdselt oluline,» sõnas riigipea.