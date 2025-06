Zelenskõi: Norra aitab katta miljardi euro suurust gaasipuudujääki

«Kohtusin Norra peaministriga. Arutasime küsimusi, mis on Ukrainale praegu olulised. Sain temalt positiivse signaali. See puudutab gaasi, kas me saame arvestada vastava mahuga, kui meil tekib talvel defitsiit. Täna sain Jonaselt toetuse,» ütles Zelenskõi pärast kohtumist Vilniuses Norra peaministri Jonas Gahr Størega.

Ajakirjaniku täpsustavale küsimusele defitsiidi täpse mahu kohta vastas president: «Leppisime kokku, et otsime võimalusi katta igasugune defitsiit, mis võib tekkida, kui kõike ei taastata (Vene rünnakutes kannatada saanud Ukraina gaasitootmise taristu - Ukrinform.), kui me ei suuda oma elanikkonda täielikult gaasiga varustada. Ja seetõttu on olemas vastav maht. Oleme leidnud poole, kuid teine pool oli puudu. Ütleme nii, et see on väärt miljard eurot.»