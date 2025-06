Zelenskõi: Ukraina arutab Ühendriikidega kaitsekokkuleppe eelnõu

«Meie meeskond plaanib Ühendriikides tõstatada need kaks meile väga olulist küsimust ehk vabakaubandusleping ja kaitsekokkuleppe. Ma arutasin seda president Donald Trumpiga ja ma väga tahaksin, et me suudaksime sõlmida tugeva kaitsekokkuleppe Ukrainale sobivate relvade tarnimise kohta. Me tahame neid osta. Nii et see on tehing ja need ei ole kingitused. Need on olulised asjad. Ja vastavad kohtumised toimuvad Ühendriikides,» rääkis Zelenskõi.