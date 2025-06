OTSEPILT JA -BLOGI Kas pinged Tallinna linnavalitsuses kanduvad ka pressikonverentsile?

Viimasel ajal on Tallinna võimuliitu tekkinud pinged. Sotsiaaldemokraadid ja Isamaa kahtlustavad, et Reformierakond on koos Keskerakonnaga Tallinnas diili tegemas. Mille kõige äärmuslikum variant oleks mõni kuu enne kohalikke valimisi Tallinna võimukoalitsiooni lõhkumine ja uue linnavalitsuse tekkimine. See tähendaks Keskerakonna ja Reformierakonna linnavalitsust.