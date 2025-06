Planeeritav 2,15 hektari suurune ala paikneb aadressil Lepiku tee 18. Ümbritsevas piirkonnas on valdavalt üksikelamud ja ridaelamud, samuti äripindadega korterelamud.

«Tallinna haridusvõrk on pikalt olnud alarahastatud ja selle strateegiline planeerimine alahinnatud. Lasteaia- ja koolikohtade puudus on suur - aastaks 2030 on hinnanguliselt vaja Tallinnasse juurde lasteaiakohti suurusjärgus 100 rühma ehk umbes 2000 lapsele,» ütles linnaplaneerimise abilinnapea Madle Lippus.