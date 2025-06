KUKU Lauluväljaku juht jagas superstaaride lavataguseid soove

Imagine Dragons, Justin Timberlake, AC/DC, 50 Cent, Bryan Adams ja teisedki, rääkimata XXVIII üldlaulupeost – Saareoja sõnul on lauluväljakul tegemist rekordaastaga. «See graafik on meeletu ja metsik ja juba selle graafiku ühildamine on metsik,» ütles lauluväljaku juhataja.

Kõige keerulisem oli tema sõnul aega klapitada näiteks 24. juulil toimuva AC/DC kontserdiga: mis kell liigutada toole ja teha kõike muudki, kui lauluväljaku alal on veel ka Euroopa kettagolfi festival ja peatselt algamas ka Õllesummer.

Urmo Saareoja Foto: Sander Ilvest

«Praegu on maailma mastaabis hästi oluline roheline ala või green venue,» viitas Saareoja lauluväljaku boonusele, mis üle maailma tagasitulekut teeb.

Juba teisipäeva õhtul astub lauluväljakul lavale Imagine Dragons ja selle kontserdi planeerimine on lauluväljaku meeskonna jaoks kestnud juba nädala. Paljud esinejad kipuvad esitama ka oma erisoove, kuid nende puhul see nii polevat: «Imagine Dragons on hea näide – see on bänd, kes on väga tagasihoidlik. Neil polnud kummalisi ja eriilmelisi soove. Tulevad, panevad tehnika maha, teevad asja ära ja lähevad edasi Skandinaaviasse,» rääkis Saareoja.

Samas tõi ta minevikust näite Rammsteinist, kelle võimas sõu kajastus osalt ka erisoovides lava taga. «Neil olid päris tugevad nõudmised lava taha. Näiteks kui laval peavad olema konfetid ja toss, taheti seda natuke saada ka lava taha – tossumasinat.»

Kui kontsert on läbi, ei rutta tingimata kõik artistid magama ning Saareoja sõnul jäid bändid ka veel mõni aasta tagasi lava taha pidutsema. Trend pidutsevate ja kiirelt lahkuvate artistide vahel jaotub lauluväljaku juhataja sõnul pooleks.

Küll aga märkis Saareoja, et artistidel on Eesti publiku kohta jagunud häid sõnu: algul ehk keerulisem käima saada, kuid pidurdada juba raske ning see esinejatele meeldivatki.