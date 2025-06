Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus tahab Tallinna ühistranspordi korraldamise enda peale võtta

PEÜTK tegevdirektori Andrus Niliski sõnul on Tallinna abilinnapeal Kristjan Järvanil (Isamaa) õigus, et sellisel moel killustunult ei saa ühistranspordikorraldus Tallinnas ja selle lähiümbruses jätkuda, sest kõik kolm osapoolt - Tallinna ühistransport, Elron ja Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse poolt korraldavad liinid võitlevad ühe ja sama reisija eest.

«Meile on vaja ühtset korralduskeskust, mis kogu piirkonnas korraldab ühistransporti tsentraalselt ja seda reisija vaatest, mitte heitlikust päevapoliitikast lähtuvalt,» lausus Nilisk. «Seni avaldatud uuringud näitavad, et ühistranspordi kasutaja hindab esmajoones transpordialase info kättesaadavust, liikumise kiirust, mugavust, turvalisust, puhtust, ligipääsetavust ja alles seejärel hinda. Möödunud aasta veebruaris tuli Põhja-Eesti ühistranspordikeskus välja pangakaardi maksevõimalusega maakonnaliini bussides. Selle kasutamine kasvab igakuiselt, mis näitab samuti, et inimesed armastavad lihtsust ja mugavust,» lisas Nilisk.