VIDEO JA FOTOD Eestlased tegid Ukraina dessantüksusele ratastel minihaigla

Tegemist on haagisele ehitatud konteineriga, kus kaks-kolm arsti mahuvad kümnel ruutmeetril korraga abi andma ühele haavatud sõdurile. Selle suurim pluss on, et seda paaritonnist stabiliseerimispunkti saab vajadusel üsna kiiresti mujale liigutada. Näiteks kui asukoht pole enam ohutu pideva pommitamise või ligineva vaenlase pärast.