Vene Kultuurikeskuse ümberkujundamine nii, et see esindaks erinevaid Tallinnas elavaid vähemusrahvusi, on kirjas ka praeguse linnavõimu koalitsioonilepingus. «Oleme otsustanud kujundada Vene Kultuurikeskuse ümber vähemusrahvuste kultuurikeskuseks viisil, mis võimaldab ka edaspidi selle tegevusega jätkata, aga uuel kujul ning uue jõu ja energiaga,» ütles linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE).