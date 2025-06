Politsei otsib Lääne-Harju vallas kadunud Raivot

Kolmapäeva öösel teavitasid lähedased politseid, et kadunud on 63-aastane Raivo. Viimati nähti teda teisipäeva, 3. juuni õhtul kella poole üheksa paiku oma kodus, Lääne-Harju vallas. Mehel telefoni kaasas ei ole ja seega ühendust temaga kuidagi ei saa.

Raivot otsivad ööst saati tema lähedased, politseinikud ja vabatahtlikud. Otsingutesse on kaasatud ka droonid ja otsingukoerad. Kahjuks ei ole seni Raivot õnnestunud leida ning lähedastel on alust arvata, et ta võib olla hädas.