Ringkonnakohus tegi kriminaalasjas uue otsuse, ent leidis sarnaselt mullu juunis otsuse teinud maakohtuga, et suures osas on etteheidetavad teod aegunud ning ühtegi süüdistatavat ringkonnakohus süüdi ei mõistnud.

Ringkonnakohus leidis, et maakohus oleks pidanud esmajärjekorras lahendama küsimuse, kas AS Tallinna Sadam juhatuse liikmete ning hooldusosakonna juhataja on ametiisikud, kes täidavad avalikku ülesannet ning piirduma küsimuse lahendamisega, kas süüdistuses toodud teokirjeldus võib vastata mõnele teisele kuriteokoosseisule.