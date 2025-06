Raha on üks vahva asi – kui seda on, on hästi. Kui aga napib, siis väidame, et ega raha eest ju õnne osta saagi.

Ometigi näeme, et raha on suurim käitumise motivaator: liikluses mõtleme politseile kiiruseületamisega vahele jäädes ikka esmalt sellele, palju see meile maksma läheb. Kui meie lemmikpoe kõrvale avatakse teine, kvaliteedilt samasuguse kaubaga, kuid odavamate hindadega kauplus, hakkame eelistama seda teist. Iga eraettevõte teab, et kui kliendil tekib arvamus, et mujal on parem, siis ta sinna mujale ka läheb.