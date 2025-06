KUKU Varude Keskuse juht: kriisiolukorras jõuaks toimiva tanklani ka vähem kui kümne liitriga

Eestis on 30 tankimisjaama, millel on ülesanne toimida ka siis, kui elektrit pole.

«Mida me siis nüüd tegime - me leppisime kütusefirmadega kokku, et on keskne koht, kust kõik tarbijad ulatusliku elektrikatkestuse korral selle info kätte saavad,» selgitas ta. Möödunud nädalast näeb kriisikindlate tankimisjaamade kaarti Varude Keskuse kodulehel.