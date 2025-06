Ringkonnakohus mõistis Mailis Repsi õigeks süüdistuses, et ta omastas ministeeriumi eelarvelisi vahendeid, kasutades neid ministeeriumis oma sünnipäevaürituse korraldamiseks ministeeriumi töötajatele ja haldusala asutuste esindajatele. Ringkonnakohus leidis, et tegemist oli üritusega, mille võis lugeda ministeeriumi motivatsiooniürituste hulka hoolimata sellest, et see korraldati ministri sünnipäeval.