Praegu seisab Tartu vangla 933-st kohast 600 tühjana. «Väga konstruktiivsete läbirääkimiste tulemusel jõudsime sellise lepingu eelnõuni, mis tagab 400 töökohta Tartus ja säilivad Eesti sisejulgeolekule olulised vanglahooned,» sõnas justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta (Eesti 200). «Eesti vanglasüsteem on maailmatasemel, kasutame kõrgel tasemel väga efektiivseid digiteenuseid – mida enam me aga kasutame digivõimalusi, seda kõrgemad on ka nõuded vanglateenistujatele. Nende inimeste, tõeliste professionaalide, hoidmine avalikus teenistuses ja riigi turvalisuse kindlustamisel on nii meie kohustus kui ka rõõm,» lisas Pakosta.