Pahatahtlikult võltsitud videos kujutati abipolitseinikku Vene lipuga

18. aprillil postitati noorest Eesti abipolitseinikust TikToki video, mis tegelikult pärineb aasta varasemast ajast, kuid millele oli hiljem juurde monteeritud Vene lipp. Päev hiljem jagati videot Facebookis ning nüüdseks on seda vaadatud ühtekokku 95 000 korda. Video all võis silmata provokatiivseid ja venemeelseid alapealkirju, teisalt aga ka abipolitseinikku hukka mõistvaid kommentaare.

Politsei- ja piirivalveametist (PPA) öeldi, et nad on võltsitud video levitamisest teadlikult, ning toonitati samas, et agressiooni toetava sümboolika avalik eksponeerimine – ka videotes – on keelatud. Kui politsei saab teate politseiniku või abipolitseiniku ebasobivast sotsiaalmeediapostitusest, võtavad veebipolitseinikud temaga ühendust ning paluvad postituse eemaldada või seda muuta.