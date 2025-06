Salumäe lisas, et kuni kestab järelevalvemenetlus, mis peab kõnealuse juhtumi kõik asjaolud selgeks tegema, saab ta anda vaid üldisi kommentaare. Ta nentis, et tihedasti asustatud paigas on maandumine kindlasti ohtlikum kui selleks ette nähtud maandumisplatsidel ja lennujaamades, kus mitmed riskid on eelnevalt läbi analüüsitud ja maandatud.