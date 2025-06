Peeter Tali: julgeolekuolukord ei lähe mitte üks raas paremaks

Tali sõnul on riigikogu liikmed saanud kümneid e-kirju, kus inimesed on palunud, et Eesti Ottawa konventsioonist ei väljuks. «Ma ühtepidi saan nendest tulundus- ja mittetulundusühingute esindajatest aru, aga teistpidi julgeolekuolukord, milles me täna oleme, on muutunud. Ja paraku ei lähe see mitte üks raas paremaks,» lausus ta.

Kui Eesti otsustas Ottawa konventsiooniga liituda, siis Tali sõnul võis tunduda, et ajalugu on läbi, nagu kirjutas filosoof Francis Fukuyama. «Täna on Fukuyama ise tunnistanud, et kahjuks ta eksis. Ja kui me oleme midagi otsustanud, aga olukord on vahepeal muutunud, siis me peame olema valmis ka ümber otsustama,» ütles ta.